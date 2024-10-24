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Под Салдусом 13-летний мальчик спас из огня сестрёнку и домашних животных

Редакция PRESS 24 октября, 2024 11:26

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В Шкедской волости, что под Салдусом, 13-летний мальчик спас при пожаре свою сестру и домашних животных, сообщает  телепрограмма degpunkta.

В момент пожара двое младших детей находились дома, так как сейчас школьные каникулы. Первым, кто заметил горение, был тринадцатилетний мальчик. Его отец Арнис рассказывает, что в момент пожара дети смотрели телевизор. Мальчик услышал странный треск в соседней комнате и решил посмотреть, не коты ли там царапаются. Дома проживают 3 кота. Когда открыл дверь,  все уже было в огне.

Ребенок пытался потушить пламя своими силами, но поняв, что не справится, вызвал пожарных. 

"Горела квартира площадью 35 квадратных метров на втором этаже. До приезда пожарных из здания успели эвакуироваться 10 человек. В том числе два человека из горящей квартиры, которые также получили ожоги", - говорит Янис Вейш, командир Салдусского отделения Курземского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы.

Обоих детей доставили в больницу - девочка уже сегодня может отправиться домой, а вот мальчику придется провести некоторое время в медицинском учреждении. Он помог своей сестре и домашним животным выбраться из задымленного помещения, но не смог спасти их всех. «К сожалению, две птички погибли. Кошки - их всех спасли. Морскую свинку удалось спасти».

В этом доме, вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки, вероятно, в компьютере, из-за которого воспламенились стоящие вокруг вещи. Соседи говорят, что это заставляет их задуматься и о качестве электропроводки в своих квартирах. 

Социальная служба также пришла на помощь семье и постарается оказать как финансовую, так и психологическую поддержку, если кто-то из пострадавших в ней нуждается. "Они уже были здесь вчера вечером - взяли трактор, вывезли все, что горело - диваны, подключили временное электричество. Теперь нам нужно определиться с размерами ущерба», — говорит Арнис.

В данном случае квартира не была оборудована датчиком дыма, поэтому происшествие было замечено только тогда, когда помещение уже горело открытым пламенем. Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что установка детектора в доме может спасти жизнь.

Янис Вейш: «С 1 января 2020 года у нас есть требования, чтобы в каждом доме был датчик дыма. Если в доме один этаж, минимальное требование — один детектор дыма. Если в доме два этажа, то на каждый этаж по одному. Если три, то три детектора дыма. ГПСС рекомендует размещать детекторы прямо в спальнях, потому что самые трагические происшествия случаются ночью».

По словам Арниса, все могло закончиться еще хуже, ведь пламя уже достигло балкона соседа сверху.

ФОТО скриншот видео передачи

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