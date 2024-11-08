150 абонентов в день, кричащих по-русски! Рассказ Марциса о нечеловеческих условиях труда

Нет, вам придется сидеть по 8 часов, потому что звонки поступают постоянно. Как только клиент заканчивает разговор, в разговор вступает следующий. Нет ни минуты, чтобы собраться с мыслями после последнего звонка. Звонок должен быть обработан в течение 1,45 минуты.

Каждый месяц подсчитывается среднее время разговора. Если оно превышает 1,45 минуты, это сказывается на вашем рейтинге, что влечет за собой неприятные разговоры с начальством. Вы можете потратить время на последующие звонки, но если за час у вас будет больше 5 звонков, вам позвонит начальник, и у вас будет еще один неприятный разговор о том, почему вы не справляетесь? В среднем в день необходимо обрабатывать 150 звонков. Самое утомительное, что звонки поступают постоянно, у вас даже нет времени попить воды, приходится пить во время разговора.

Второе - отношение руководства к тебе как к машине для зарабатывания денег, введение нечеловеческих норм, чтобы выжать из тебя максимум. И плюс ко всему - сотни недовольных клиентов Rīgas namu pārvaldnieks, у которых что-то льется, что-то капает, что-то не работает, 90% из которых звонят на русском языке, причем некоторые из них с агрессивными ругательствами. Это стресс и напряжение работы, которые нам приходится переживать каждый день!