14 бутылок и печенька: в Улброке молодёжь попалась на воровстве из магазина

Двое молодых людей были замечены сотрудниками видеонаблюдения муниципальной полиции на автобусной остановке. Сотрудникам правоохранительных органов поступил звонок из местного магазина о краже. Как только ребята были замечены, команда двинулась в путь.

Полицейский изъял из сумки не менее четырнадцати бутылок алкоголя и одну упаковку печенья, по-видимому, для закуски.

«В магазине алкоголя никого не было. Мы его выкупили, нам угрожали. Никто его не крал, мы брали алкоголь за деньги», — пытался оправдаться один из молодых людей.

Проверив данные юнцов выяснилось, что одного из них разыскивают из-за другого преступления. Одному из молодых людей 22 года, а другому — всего 19 лет.