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14 бутылок и печенька: в Улброке молодёжь попалась на воровстве из магазина

Редакция PRESS 20 марта, 2025 13:04

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Valsts policija

В Улброке двое молодых людей надеялись остаться незамеченными, украв несколько сравнительно дорогих бутылок алкоголя из местного магазина. Их план провалился, и ребята быстро оказались в руках правоохранительных органов, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Двое молодых людей были замечены сотрудниками видеонаблюдения муниципальной полиции на автобусной остановке. Сотрудникам правоохранительных органов поступил звонок из местного магазина о краже. Как только ребята были замечены, команда двинулась в путь.

Полицейский изъял из сумки не менее четырнадцати бутылок алкоголя и одну упаковку печенья, по-видимому, для закуски. 

«В магазине алкоголя никого не было. Мы его выкупили, нам угрожали. Никто его не крал, мы брали алкоголь за деньги», — пытался оправдаться один из молодых людей.

Проверив данные юнцов выяснилось, что одного из них разыскивают из-за другого преступления. Одному из молодых людей 22 года, а другому — всего 19 лет.

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