Politiķis atzina, ka tā ir viena no lielākajām problēmām, runājot arī par nākamo Eiropas Savienības (ES) budžetu. Kulbergs pauda, ka sabiedrība neatbalsta līdzekļu ieguldīšanu drošībā, jo tādējādi finanses tiek noņemtas citām prioritātēm.
Latvija ieguldījumus drošība veic un, pēc Kulberga domām, iedzīvotāji šo vajadzību saprot. «Citām valstīm būtu jāseko. Tomēr pastāv neatbilstība starp to, kas patiesībā ir vajadzīgs, un to, kā cilvēki to uztver,» sprieda Kulbergs.
Jau vēstīts, ka šodien Dublinā notiek Eiropas politiskās kopienas samits, bet rīt — ES valstu vai valdību vadītāju neformālajā sanāksmē, liecina premjera darba kārtība.
Viens no galvenajiem tematiem ir daudzgadu budžeta ietvars 2028.-2034. gadam.
Latvijas galvenās prioritātes daudzgadu budžetā pietiekams finansējums drošībai un aizsardzībai, papildu finansējums Latvijai kā ES austrumu pierobežas valstij, tiešmaksājumu izlīdzināšana, finansējums ES savienojamībai un militārajai mobilitātei, tai skaitā dzelzceļa projekta «Rail Baltica» īstenošanai, iepriekš paudis Kulbergs.
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